Россия усилит военную группировку на границе с Финляндией после ее вступления в НАТО.

Об этом в своем Телеграм-канале написал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В случае, если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе. Безопасности России ничего не угрожает", — заявил сенатор.

По мнению Бондарева, Финляндия и Швеция "не горели желанием" вступать в Североатлантический альянс, однако "США упорно оказывают давление на эти скандинавские страны".

"И сейчас практически дожали финнов", — добавил он.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки окажут военную помощь Швеции и Финляндии, которые собираются вступить в НАТО, если на них нападут до вступления в Североатлантический альянс. При этом США с обеспокоенностью наблюдают за российскими заявлениями относительно того, что вступление этих стран в НАТО сделает их военными целями России.

Помимо этого, на следующем саммите НАТО, который состоится в июне, страны могут признать Российскую Федерацию в качестве угрозы и закрепить такой статус в стратегии альянса, которую будут обсуждать.

Напомним, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что правительство страны поддержало решение, а депутаты парламента пообещали проголосовать за вступление. Вероятно, страна подаст заявку на членство в НАТО 18 мая, сообщил в интервью немецкому телеканалу AFT министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто. Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая. В самом Альянсе дали понять, что обе страны могут принять в ближайшие несколько месяцев. "Страна" выяснила, к чему идет развитие событий вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО.