На следующем саммите НАТО, который состоится в июне, страны могут признать Российскую Федерацию в качестве угрозы и закрепить такой статус в стратегии альянса, которую будут обсуждать.

Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что союзники по НАТО вынесут в стратегии военную агрессию России по отношению к Украине и угрозы другим странам как прямую угрозу Североатлантическому альянсу. Также союзники рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые перед Россией.

Однако в НАТО не исключают возвращения к хорошим отношениям с Россией, если поведение Москвы изменится.

В документе, известном под названием "Стратегическая концепция", изложены приоритеты альянса на ближайшие годы, и он должен быть доработан на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, и на сей раз эта формулировка будет отменена.

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к альянсу уже ближайшим летом.

В ответ на это в России заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями.