Швеция может подать заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) уже во вторник, 17 мая.

Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Стокгольм примет решение о вступлении в Альянс в понедельник, 16 мая, а на следующий день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе письмо с заявкой будет передано генсеку Йенсу Столтенбергу.

Отмечается также, что процесс зависит от Финляндии. Ранее предполагалось, что страны подадут заявки одновременно в начале предстоящей недели.

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

В России заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями, ведь Финляндия имеет общую длинную границу с Россией.

Однако не все страны выступают за то, чтобы принять Швецию и Финляндию в НАТО. В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что "народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана". Она считается в Турции террористической организацией.