В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что "народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана".

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с журналистами, пишет "РИА-Новости".

"НАТО – это прежде всего военно-политический альянс союзников. Финляндия и Швеция открыто поддерживают РПК, которой осуществляются террористические атаки на Турцию, буквально вчера погиб наш военнослужащий. Большинство жителей Турции просят нас блокировать процесс из-за наличия такой политики", - сказал Чавушоглу.

По словам министра, Анкара готова обсудить этот вопрос с союзниками по Альянсу.

Напомним, Турция заявила, что не против членства Швеции с Финляндией в НАТО, однако требует переговоров с ними по вопросу того, что оба государства стали прибежищем для членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами.

Также мы писали, что Эрдоган назвал страны Скандинавии "приютом террористов" и не оценил их присоединение к НАТО.