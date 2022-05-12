Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что членство Финляндии, которая готовится вступить в Альянс, укрепит как военно-политический блок, так и саму страну. Также он заявил, что страну быстро примут в Альянс.

Об этом пишет BBC.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", - заявил Столтенберг.

Он считает, что Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО и добавил, что она "внесет важный вклад в евроатлантическую безопасность".

Напомним, в Финляндии всерьез задумались над вступлением в НАТО в начале апреля из-за войны в Украине.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки для вступления в НАТО на текущей неделе. Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин официально поддержали решение подать заявку. Теперь решение должен одобрить парламент.

Между тем, Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический Альянс станет угрозой для России и добавил, что РФ проведет "спецанализ" после вступления страны в НАТО, чтобы выработать необходимые меры и обезопасить страну.