Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический Альянс, заявку на членство в НАТО которой поддержал президент и премьер, станет угрозой для России.

"Безусловно... Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что РФ проведет "спецанализ" после вступления Финляндии в НАТО, чтобы выработать необходимые меры и обезопасить страну.

"Если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность.

Все будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем процесс расширения (НАТО), насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам", - сказал Песков.

Напомним, в Финляндии всерьез задумались над вступлением в НАТО в начале апреля из-за войны в Украине.

Тогда уже РФ пригрозила стране ответными мерами в случае вступления в НАТО. Медведев считает, если Швеция и Финляндия войдут в Альянс, "о безъядерной Балтике речь идти уже не сможет".

Вчера в МИД РФ пригрозили рассмотреть военными "все меры" в случае вступления Финляндии в НАТО.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки для вступления в НАТО на текущей неделе. Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин официально поддержали решение подать заявку. Теперь решение должен одобрить парламент.