Финляндия направила в Украину дополнительную военную помощь. Ее содержание не разглашается.

Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

Решение принял президент Республики по предложению правительства.

"Для обеспечения того, чтобы помощь дошла до адресата, более подробная информация о содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет. При принятии решения о дополнительной помощи Финляндии учитывались как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия начала переброску военной техники к российским границам.

Также сейчас Финляндия раздумывает над вступлением в НАТО.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.