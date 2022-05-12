Россия продолжает озвучивать угрозы в адрес Запада из-за подготовки к вступлению Финляндии в НАТО.

В МИД РФ заявили, что "Россия будет вынуждена принять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности".

Также Москва заявляет, что вступление Финляндии в НАТО станет нарушением Парижского мирного договора 1947 г., предусматривающего обязательство сторон не заключать союзы или участвовать в коалициях, направленных против одной из них, а также договора 1992 г. между Россией и Финляндией об основах отношений, которым установлено, что стороны будут воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости другой стороны, не будут использовать или разрешать использовать свою территорию для вооруженной агрессии против другой стороны.

Сегодня президент и премьер Финляндии официально поддержали срочную подачу заявки на вступление в НАТО.

После этого в Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для РФ.

В конце прошлого года Россия также заявляла, что примет шаги "военно-технического характера" если НАТО не откажется от расширения на восток. После того как НАТО отвергло эти требования РФ начала вторжение в Украину.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.