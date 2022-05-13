Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не относится положительно к решению НАТО принять в Финляндии и Швецию. Также он объяснил свое нежелание видеть скандинавские страны в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не оцениваем его позитивно", - сказал Эрдоган в прямом эфире турецкого телевидения после пятничной молитвы.

По его словам, эти страны стали "приютом для многих террористических организаций", поскольку члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "даже являются членами парламента в некоторых из них".

Эрдоган также назвал ошибкой принятие Греции в альянс.

Ранее "Страна" приводила реакцию России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сделает эти территории возможными целями для военных РФ.

А в МИД РФ буквально вчера пригрозили "ответными шагами военно-технического и иного характера" в случае вступления Финляндии в НАТО.