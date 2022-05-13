Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход "специальной военной операции" в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Наряду с текущими вопросами министр обороны Шойгу проинформировал участников совещания о ходе "специальной военной операции", - сказал представитель Кремля.

Также обсуждались потенциальные угрозы от решения Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

"Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России", - заявил Песков, добавив, что "затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ".

В совещании помимо Шойгу приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Ранее в отдельном материале "Страна" анализировала почему Путин не объявляет мобилизацию и какие силы он выставит против Украины.

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