Великобритания ввела санкции против бывшей гимнастки, 38-летней Алины Кабаевой, которая сейчас занимает пост главы совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа".

Об этом пишет Evening Standart.

Число людей, находящихся под санкциями Великобритании, достигло 1000 человек. Число юрлиц - более 100.

Бывшая жена Путина Людмила Очеретная, также стала мишенью, несмотря на ее развод с Путиным в 2014 году. Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что Очеретная извлекала выгоду из преимущественных деловых отношений с государственными структурами, пишет издание.

Также под санкции попали Анна Зацеплина, бабушка Алины Кабаевой и, как говорится, сотрудница Геннадия Тимченко - давнего соратника Путина; Игорь Путин - двоюродный брат Путина и российский бизнесмен, а также Роман Путин - двоюродный брат Путина.

Напомним, Кабаевой приписывают близкие отношения с российским президентом (сам он этого никогда не подтверждал). Вместе их видели только на официальных мероприятиях. Ранее швейцарская газета Sonntags Zeitung утверждала, что у Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей. Журналисты говорили, что родила мальчиков Алина Кабаева.

Также сообщалось, что США не стали вводить санкции против Алины Кабаевой, чтобы избежать эскалации в отношениях с Путиным.