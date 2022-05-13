Санкции против РФ нельзя отменять вплоть до полного ухода российских сил со всей территории Украины. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на встрече с представителями G7 в Германии.

"Путин позорит сам себя на мировой арене. Мы должны обеспечить, чтобы он потерпел поражение в Украине, которое не принесет ему никакой выгоды и в конечном счет удержит от новой агрессии", - сказала Трасс.

Трасс также заявила, что союзникам Украины следует пойти "быстрее и дальше" в поддержке Украины в ее борьбе, в частности, в вопросе новых санкций и предоставлении Украине "четкого пути" к получению вооружений, отвечающих стандартам НАТО.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сделала аналогичное заявление.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.