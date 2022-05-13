Глава МИД Британии заявила, что санкции против РФ можно отменять только после полного ухода ее сил из Украины
Санкции против РФ нельзя отменять вплоть до полного ухода российских сил со всей территории Украины. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на встрече с представителями G7 в Германии.
"Путин позорит сам себя на мировой арене. Мы должны обеспечить, чтобы он потерпел поражение в Украине, которое не принесет ему никакой выгоды и в конечном счет удержит от новой агрессии", - сказала Трасс.
Трасс также заявила, что союзникам Украины следует пойти "быстрее и дальше" в поддержке Украины в ее борьбе, в частности, в вопросе новых санкций и предоставлении Украине "четкого пути" к получению вооружений, отвечающих стандартам НАТО.
Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сделала аналогичное заявление.
Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.