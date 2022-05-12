Большинство крупнейших зарубежных круизных компаний перестали продавать туры россиянам. Уже купленными турами можно будет воспользоваться. Об этом сообщила ассоциация туроператоров России.

В частности, продажи для россиян закрыли Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Quark Expeditions, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line.

Costa Cruises закрыла продажи еще и для граждан Беларуси и жителей "ЛДНР".

Некоторые предупреждают российских клиентов о возможных сложностях с совершением круизов и предлагают сразу вернуть деньги за купленное путешествие.

Компания Costa Cruises в официальном уведомлении обозначила, что такое решение связано с санкциями против РФ.

Российские контрагенты уже отключены от систем бронирования многих из указанных международных круизных компаний.

Однако некоторые крупные круизные компании продолжают сотрудничество с российским рынком, в частности, компания MSC Cruises.

Ранее стало известно, что крупная испанская сеть отелей RIU перестала заселять туристов из России.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.