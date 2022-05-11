Встреча послов Европейского союза в Брюсселе по вопросу эмбарго на российскую нефть сегодня вновь закончилась безрезультатно. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, попытки утвердить эмбарго снова натолкнулись на ожесточенное сопротивление Венгрии.

По словам официальных лиц и дипломатов, участвовавших в процессе, на столе переговоров не было пересмотренного предложения, и, вероятно, пройдет еще несколько дней, прежде чем посланники смогут вновь собраться с серьезной надеждой на заключение сделки.

Ранее мы писали, что Евросоюз хотел до 9 мая объявить о шестом пакете санкций против РФ. В нем должно было быть нефтяное эмбарго, страны планировали отказаться от поставок нефти в течение 6-8 месяцев.

Однако пока не получается договориться о нефтяных санкциях - против эмбарго выступает Венгрия, несмотря на то, что стране пообещали много уступок и субсидии.

По словам министра, принятие брюссельского пакета санкций выльется в то, что бензин будет стоить 700 форинтов (59 грн), дизельное топливо - 800 форинтов (67 грн, сейчас 95-й бензин и дизель там стоят около 480 форинтов, т.е. 40 грн). А купленная в виде фьючерсов нефть обойдется гораздо дороже, чем сейчас.

Также исключить ее из списка на введение эмбарго просила Чехия.