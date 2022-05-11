Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик настаивает на предоставлении республике трехлетнего переходного периода для присоединения к эмбарго на импорт нефти из России, если оно будет введено государствами Евросоюза.

Об этом сообщает Словацкое радио.

"Настаиваю на трехлетнем переходном периоде. Считаю большой ошибкой сокращать этот срок. Украине это не поможет, а нам нанесет серьезный вред", - заявил он.

Если в ЕС будет принято иное решение, Словакия примет его к исполнению, сказал Сулик.

Между тем, сегодня не только правительство Словакии выдвинуло свои условия Евросоюзу. Например, Венгрия заявила о том, что поддержит эмбарго на российскую нефть, только если оно будет касаться лишь нефти, доставляемой морским путём, а не по трубопроводам.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.