Москва может выиграть от нефтяного эмбарго ЕС из-за роста цен и поэтапного введения санкций. Об этом пишет экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Геральд Хосп.

Он считает, что потеря российских объемов энергоносителей приведет к росту цен. В итоге Россия сможет заработать больше, чем без введения эмбарго.

"Более высокая цена в таком случае компенсирует меньший объем", - говорит эксперт.

Он напоминает, что эмбарго вступит в силу через несколько месяцев, а цены подскочат сразу же, и Москва будет поставлять в Европу уже изрядно подорожавшую нефть, пишет Хосп.

Также сообщается, что от эмбарго выиграют Китай и Индия, которые смогут покупать российскую нефть дешевле - видимо, речь о скидках, которые Россия им уже и так предоставляет.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.