Сегодня представители стран ЕС сделают еще одну попытку договориться по новому пакету антироссийских санкций.

Об этом в Twitter сообщает журналист Рикард Йозвяк.

Камнем преткновения, напомним, является нефтяное эмбарго, которому противятся Венгрия, Болгария и Словакия.

Кипр же не устраивает запрет россиянам вести операции с недвижимостью.

Несколько таких встреч ранее заканчивались ничем, но на выходных глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о прогрессе в переговорах с Венгрией.

Решения по санкциям в ЕС принимаются консенсусом - то есть, "за" должны быть все страны содружества.

Напомним, Евросоюз готов предложить Венгрии компенсацию потерь от эмбарго на поставки российской нефти.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.