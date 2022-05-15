Финляндия вслед за Швецией подает заявку на членство в НАТО. Об этом сказал президент страны Саули Ниинистё на пресс-конференции в президентском дворце Ниинистё Мари, который транслировал местный телеканал MTV.

Президент республики и правительственный комитет по внешней политике и политике безопасности совместно заявили, что Финляндия после консультаций с парламентом подаст заявку на членство в НАТО, сказал на пресс-конференции президент Саули Ниинистё.

Решение было принято на совместном заседании министерского комитета по внешней политике и политике безопасности президента республики и правительства.

"Это исторический день. Открывается новая эра", - сказал Ниинистё.

Правительство представит новый отчет в парламент, который подаст заявку на членство в военном союзе. Рассмотрение отчета в парламенте начнется в понедельник утром. Парламент планирует рассмотреть заявку как можно быстрее.

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

В России заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями, ведь Финляндия имеет общую длинную границу с Россией.

Однако не все страны выступают за то, чтобы принять Швецию и Финляндию в НАТО. В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что "народ просит руководство страны заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за их политики с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана". Она считается в Турции террористической организацией.