На военном полигоне "Криволак" в Северной Македонии проходят учения НАТО Swift Response - 22.

Об этом сообщает западная пресса.

За ходом учений 12 мая наблюдали президент Северной Македонии Стево Пендаровский и другие официальные лица.

На текущем этапе учений задействованы 4600 военнослужащих, 45 боевых и транспортных самолетов и вертолетов вооруженных сил стран - членов НАТО: Албании, Греции, Италии, Великобритании, Северной Македонии, США, Франции и Черногории. В рамках учений военнослужащие уже отработали более 700 прыжков с парашютом.

В администрации президента Северной Македонии выразили уверенность в том, что учения внесут важный вклад в рост обороноспособности страны, а также в обмен опытом в рамках НАТО.

Кроме того, в Скопье считают, что учения будут способствовать повышению взаимодействия вооруженных сил Северной Македонии и союзников.

"Учения также направлены на то, чтобы продемонстрировать способность к быстрому развертыванию сухопутных войск США в Европе и Африке вместе с дислоцированными в Европе воздушно-десантными войсками", - отметили в администрации Пендаровского.

А в пятницу, 13 мая, в Латвии в рамках этих международных учений около 450 десантников США высадятся на военном полигоне в Адажи.

Десантники прибудут в Латвию из Италии. Десантирование с самолета С-17 и последующие учебные тактические операции на Адажском полигоне выполнят солдаты 82-й воздушной десантной дивизии и 173-й воздушной десантной бригады армии США.

Учения Swift Response - ежегодные многонациональные учения армии США в Европе и Африке. В этом году они проходят в Восточной Европе, на крайнем севере Арктики, в странах Балтии и на Балканах со 2 по 20 мая.

Планирование этих учений началось в 2021 году и не является ответом на какую-либо конкретную угрозу или противника, заверяют в НАТО.

В учениях принимают участие около 9000 военнослужащих из 17 стран-партнеров, в том числе около 2700 солдат и летчиков США.

Как рассказывала "Страна", в прошлом году во время этих учений десять американских десантников в Эстонии были госпитализированы после неудачного приземления на аэродроме Нурмсе.

Также мы сообщали, что во время многонациональных учений Swift Response - 2021 в Болгарии военные НАТО по ошибке провели штурм завода по производству подсолнечного масла. Владелец предприятия обратился в суд.