В Полтаве предупредили, что в ближайшие 4 дня в городе будут учения. Жителей просят не пугаться, если они услышат звуки стрельбы.

Об этом в Telegram написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"В течение 10-13 мая с 8 до 14 часов в Полтаве запланированы обучающие стрельбы", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА)

Война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.