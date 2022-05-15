Соединенные Штаты Америки окажут военную помощь Швеции и Финляндии, которые собираются вступить в НАТО, если на них нападут до вступления в Североатлантический альянс. При этом США с обеспокоенностью наблюдают за российскими заявлениями относительно того, что вступление этих стран в НАТО сделает их военными целями России.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джона Кирби в эфире BBC.

"Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобится какая-либо дополнительная военная поддержка, то США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку", - отметил Кирби.

По словам спикера американского Минобороны, Вашингтон обеспокоен заявлениями представителей России, поскольку только народы Швеции и Финляндии должны сами определять судьбу своих стран.

Напомним, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО, заявку подадут в ближайшие дни. И Швеция, и Финляндия могут присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

В России заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями, ведь Финляндия имеет общую длинную границу с Россией.