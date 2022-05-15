Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Об этом заявила правящая социал-демократическая партия, пишет ТАСС.

Решение принято на фоне войны в Украине, из-за которой "ухудшилась ситуация с безопасностью Швеции и Европы в целом".

В партии добавили, что в случае одобрения заявки на вступление в НАТО, Швеция выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.

"Похоже, 200-летнему нейтралитету, которого Швеция придерживалась после окончания наполеоновских войн, подходит конец", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" подробно рассказывала в аналитическом материале, что в Финляндии и Швеции думают о вступлении в НАТО.

Напомним, Финляндия вслед за Швецией также подает заявку на членство в НАТО. Министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия, вероятно, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая.

Также мы писали, что Швеция и Финляндия не планировали вступать в Североатлантический альянс, но после военной агрессии России обе страны одобрили вступление в НАТО.