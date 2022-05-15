Финляндия ожидала от России более резкой реакции на решение страны вступить в НАТО. Об этом заявил президент страны Саули Ниинистё после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Его слова приводят российские СМИ.

"Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось. Но несомненно то, что отношения с Россией изменятся", - сказал Ниинистё.

Президент также заявил, что не видит в данный момент подготовки России к ответным действиям военного характера.на решение Хельсинки.

Напомним, что после того как стало известно о решении Финляндии вступить в Североатлантический альянс, в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили "ответными шагами военно-технического характера".

В конце прошлого года Россия также заявляла, что примет шаги "военно-технического характера" если НАТО не откажется от расширения на восток. После того как НАТО отвергло эти требования, РФ начала вторжение в Украину.

Также в России заявляли, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделают эти страны военными целями.

В Пентагоне отреагировали на эти намерения, заявив, что США помогут Финляндии и Швеции, если Россия нападет на них до вступления в НАТО.