Нейтральные Финляндия и Швеция на фоне войны в Украине готовятся к вступлению в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что правительство страны поддержало решение, а депутаты парламента пообещали проголосовать за вступление. Вероятно, страна подаст заявку на членство в НАТО 18 мая, сообщил в интервью немецкому телеканалу AFT министр иностранных дел Суоми Пекка Хаависто.

Швеция может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая.

В самом Альянсе дали понять, что обе страны могут принять в ближайшие несколько месяцев.

"Если они решат подать заявку, Финляндия и Швеция будут тепло встречены, и я ожидаю, что процесс пойдет быстро", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Обе эти скандинавские страны являются членами Европейского Союза, а их силы регулярно принимают участие в военных учениях НАТО и обладают навыками ведения боевых действий в Арктике.

Швеция сохраняла нейтралитет и не участвовала в войнах фактически со времен Наполеона.

А Финляндия стала нейтральной по итогам Второй мировой войны (в которой страна участвовала на стороне нацистской Германии). Не вступление в НАТО было главным условием СССР, которое фиты решили соблюсти, чтоб гарантировать себе мир (и, параллельно, хорошие отношения с Советским Союзом, благодаря которому страна получила немалые экономические выгоды).

Термин "финляндизация" с тех пор стал очень распространённым и означает готовность страны гарантировать свой нейтралитет в обмен на хорошие отношения с крупным соседом. Поэтому такой сценарий часто рассматривали и как путь для Украины, с учетом требований России, чтоб страна не была членом НАТО.

Теперь же, после вторжения РФ в Украину, обе "образцово-нейтральные" страны решили вступить в НАТО, чтоб обезопасить себя от восточного соседа.

Россия в ответ грозит шагами "военно-технического и иного характера" и уже отключила финнов от электроэнергии (на РФ приходится порядка 10% поставок).

Финский президент, впрочем, уверяет, что реакция России на членство Финляндия в НАТО оказалась сдержаннее, чем ожидалось.

"Но несомненно то, что отношения с Россией изменятся", - сказал Ниинистё, добавив, что не видит в данный момент подготовки России к ответным действиям военного характера.

При этом, стоит напомнить, что шагами "военно-технического характера" Москва грозила и Западу, в случае если тот откажется гарантировать не вступление Украины в Альянс. По итогу началась война.

"Страна" выясняет к чему идет развитие событий вокруг вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"В Финляндии погода и местность сложнее для нападения"

По соцопросам, за несколько недель до начала войны в Украине 50% финнов были против вступления в НАТО и только 20% - за.

Но после начала вторжения все резко изменилось: 50% стали "за" и 20% - "против". Теперь, когда Финляндия объявила о намерении подать заявку на членство, этот шаг, по опросу финской телекомпании YLE, поддерживает почти 80%.

Как поделился в интервью Deutsche Welle бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб, при изменении ситуации и Финляндия, и Швеция могут принимать решения очень быстро.

"Финляндия поступала так на протяжении всей своей истории. У Швеции не было необходимости в этом. Но сейчас, когда они сталкиваются с агрессивной, ревизионистской, империалистической, тоталитарной, авторитарной Россией, они приходят к выводу, что членство в НАТО - это правильный путь", - сказал Стубб.

В Финляндии уже начали готовить бомбоубежища, а некоторые запасаться продовольствием.

Впрочем, мнения о вступлении НАТО и в Швеции, и в Финляндии не так однозначны.

"Нет такого, что все проснулись и вдруг поняли, что наша страна находится рядом с Россией. Нет, мы соседи России очень давно, у нас 1300 километров общей границы. Одни поддерживают присоединение к НАТО, считая, что это поможет обезопасить страну от возможного нападения России. Их аргумент - советы вторглись в Финляндию в 1939 году, и, несмотря на то, что ожесточенное сопротивление финской армии, за три месяца страна потеряла 10 процентов своей территории. И что такой маленькой стране, как Финляндия нужны друзья, особенно когда в Европе идет война. Другие, наоборот, уверены, что вступлений в НАТО вызовет еще большее раздражение Москвы и спровоцирует атаку, поэтому стоит сохранять нейтралитет. Третьи действительно запасают консервами на случай войны. В целом уровень напряженности очень вырос, хотя и паники нет, ведь страна хорошо подготовлена в материальном и военном смысле, если и случится война. Взять те же бункеры, которые были построены десятки лет назад и затем модернизированы. Эти укрытия могут спасти даже от ядерного удара почти все население страны и считаются одними из самых надежных в мире. Внутри даже есть футбольное поле, спортивный зал, кафе, парковка, детская площадка. Есть также мнение, что России будет сложнее напасть на Финляндию, чем на Украину. Местность и погода сложнее, а в Финляндии изобрели биатлон (зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки, - Ред.)", - поделился со "Страной" финский журналист Туомас Пелтомяки.

В беседе с Би-би-си историк Хенрик Мейнандер сказал, что Финляндия давно "психологически готова" присоединиться к организации.

"В 1992 году Финляндия закупила у США 64 боевых самолета. Три года спустя она присоединилась к Европейскому союзу вместе со Швецией. С тех пор каждое финское правительство рассматривало так называемый вариант НАТО", - добавил Мейнандер.

Кай Зауэр, заместитель госсекретаря Финляндии по внешней политике и политике безопасности, заявил Washington Post, что Финляндия уже давно реалистично оценивает риск конфликта.

"Существует очень высокая готовность защищать страну. Это может показаться старомодным, но это следствие нашей истории и географического положения", - сказал Зауэр.

В Швеции колеблются

Швеция, по прогнозам, подаст заявку в начале следующей неделе.

При этом часть шведских элит выступает против вступления в организацию по идеологическим причинам. Правящая социал-демократическая партия в настоящее время проводит в парламенте обзор политики безопасности, чтобы проанализировать плюсы и минусы вступления в НАТО.

"У нас никогда не будет такого чувства срочности, как у Финляндии из-за ее истории и близости к России", - сказала нам Анна Висландер, директор по Северной Европе в Атлантическом совете из Стокгольма.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон еще в марте высказывалась против членства в НАТО, заявив, что это еще больше дестабилизирует Европу. Она предложила пересмотреть ситуацию с безопасностью только месяц назад на фоне изменений общественного мнения.

К напряжению добавляются общенациональные выборы в Швеции в сентябре.

По опросу шведской газеты Aftonbladet, поддержка членства в НАТО выросла до 57 процентов - примерно вдвое по сравнению с тем, что было до вторжения Украины в Россию.

Швеция, хотя и не граничит напрямую с Россией, удерживает стратегически важный остров Готланд, всего в 300 километрах от российских военных в Калининграде.

"Единого мнения нет. Часть шведов по-прежнему хотят, чтобы страна оставалась нейтральной, считая, что присоединение к НАТО может сильно усугубить ситуацию. Тем более десятилетиями, даже в самый разгар холодной войны, Швеция и Финляндия прокладывали курс на нейтралитет и неприсоединение. Другие, наоборот, склоняются к тому, что все изменилось после нападения России на Украину и только НАТО может спасти Швецию от возможного вторжения России", - говорит "Стране" шведский журналист Ларс Берг.

Есть мнение, что отходить от нейтралитета Швеция и Финляндия начали раньше.

"Спустя десятилетия после окончания холодной войны выяснилось, что Швеция тайно сотрудничала с НАТО, в то время как вокруг ходили советские подводные лодки. Например, инцидент 1981 года "Виски на скалах", когда советская подводная лодка класса "Виски" села на мель у южного побережья Швеции. После распада Советского Союза обе страны отказались от своих требований о нейтралитете, решив вместо этого быть неприсоединившимися в военном отношении. Обе присоединились к Европейскому союзу в 1995 году. Дальнейший сдвиг произошел после аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала конфликта на Донбассе. Тогда Финляндия и Швеция активизировали свое официальное сотрудничество с НАТО. Швеция, которая значительно сократила свои вооруженные силы после холодной войны, в 2017 году вернула ограниченную форму призыва.

Российское вторжение в Украину 24 февраля, похоже, поставило ситуацию за точку невозврата. У Швеции и Финляндии есть то, что считается современными вооруженными силами, с оборудованием, совместимым с системами НАТО. Финляндия завершила покупку 64 истребителей F-35 у американской компании Lockheed Martin в начале этого года, до вторжения России в Украину", - говорит "Стране" военный эксперт Адам Тейлор.

Заблокирует ли Турция путь для шведов и финнов

Впрочем, на пути членства Финляндии и Швеции в НАТО могут возникнуть препятствия из-за позиции Турции, которая против присоединения этих стран к Альянсу (а свое согласие должны дать все члены организации).

Формальная причина - курдский вопрос, а именно размещение структур враждебной турецким властям РПК (Рабочей партии Курдистана) на территории этих стран. Турецкий президент Эрдоган еще сказал, что Турция "не повторит ту же ошибку, что она сделала по вхождению Греции в НАТО" (имея в виду возвращение Греции в военное крыло НАТО в 1980 году).

"Западный мир ошарашен. США и НАТО пытаются найти выход. Швеция и Финляндия оживили дипломатию. Турция заявила, что "не закрыла двери окончательно", - пишет турецкая Hürriyet

Голоса против вступления Швеции и Финляндии в НАТО прозвучали и из Италии.

Лидер входящей в правящую коалицию итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини (в прошлом считался "другом Путина", но осудил вторжение России в Украину) считает, что со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО необходимо повременить и что сейчас не момент для расширения альянса.

Эксперты, впрочем, сомневаются, что дело дойдет до вето, однако Турция может пытаться выторговать преференции у Запада, при этом затягивая процедуру вступления в НАТО шведам и финнам.

"Слова о том, то турки не хотят Швецию и Финляндию видеть в НАТО - это обычный торг. Но и торг не полноценный. Откровенно говоря, Турция не против вступления кого-либо в НАТО. Это больше возможность со стороны Анкары в очередной раз поднять тему двойных стандартов западных партнёров в вопросе курдского сепаратизма. США вооружает, тренирует и поддерживает отряды народной самообороны YPG в Сирии, в Германии больше симпатизирующих Рабочей партии Курдистана, чем где-либо в Европе. Иными словами, не особо-то и солидарны с Анкарой союзники по НАТО. В декабре 2019 года Эрдоган заявил, что Турция заблокирует план НАТО по защите стран Балтии, если альянс не признает курдскую группировку "террористической". После слов турецкого президента план был принят. Получила ли в результате что-либо Анкара взамен, неизвестно. Но позиция США по сирийским курдам из YPG не особо изменилась", - говорит "Стране" турецкий политолог и журналист Яшар Ниязбаев.