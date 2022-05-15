Российские войска накануне вчера вечером обстреляли больницу в Северодонецке.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.

По его данным, в результате обстрела ранены 9 мирных жителей, которые в тот момент получали в больнице медицинскую помощь.

На видео, которое выложил Гайдай, показаны последствия обстрелов больницы и следы разрушений. Несмотря на обстрелы, больница продолжает работать.

По данным Гайдая, за минувшие сутки российские войска совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

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