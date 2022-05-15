В Северодонецке обстреляли местную больницу. Ранены девять мирных жителей - Гадай
Российские войска накануне вчера вечером обстреляли больницу в Северодонецке.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Телеграм-канале.
По его данным, в результате обстрела ранены 9 мирных жителей, которые в тот момент получали в больнице медицинскую помощь.
На видео, которое выложил Гайдай, показаны последствия обстрелов больницы и следы разрушений. Несмотря на обстрелы, больница продолжает работать.
По данным Гайдая, за минувшие сутки российские войска совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.
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