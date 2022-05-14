Военный губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает официальный канал в Telegram Луганской областной военной администрации.

"Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек, из них трое – дети. После таких событий всегда говоришь: "Мы это сделали!" В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасна. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности", - говорится в сообщении администрации области.

Ранее мы писали, что военный губернатор Сергей Гайдай сообщил об ухудшении ситуации в Луганской области. По его словам, идут бои, дороги под обстрелом, нет света, газа и связи.

Также "Страна" сообщала, что войска РФ продвигаются к Северодонецку и обороняются под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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