Американский институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. По данным экспертов организации, российские силы могут отказаться от усилий по широкому окружению украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево в пользу более мелкого окружения Северодонецка и Лисичанска.

"12 мая российские войска не предпринимали никаких подтвержденных наступлений в районе Изюма. Вероятно, российские войска захватили Рубежное и незначительно продвигались к Воеводовке (находится под Северодонецком - Ред.)", - сообщает Институт.

Также сообщается, что 12 мая российские войска не вели наземное наступление на "Азовсталь" в Мариуполе, а сосредоточились на том, чтобы не дать украинским защитникам использовать туннели для выхода с завода.

В Харьковской области российские войска продолжали оборону от продолжающегося украинского контрнаступления к северо-востоку от областного центра.

По информации Института, российские войска попытались улучшить свои позиции на юге и продолжали вести огонь по украинским войскам, но подтвержденных наступлений не произошло.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.