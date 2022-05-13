Утром в пятницу, 13 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник укрепляется в районе села Веселое к северо-востоку от Харькова, куда наступают ВСУ.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Генштаб сообщает, что по имеющейся информации, противник осуществляет переброску в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

Кроме того, на Донбассе противник пытается окончательно захватить Рубежное, а также закрепиться в районе Александровки под Лиманом.

В районе Попасной шло наступление на Камышеваху и Орехово, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, по информации Генштаба, в Мариуполе, учитывая эвакуацию местных жителей, следует ожидать усиления атак на "Азовсталь".

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск было поражено семь воздушных целей: пять БпЛА типа Орлан-10, один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета, сообщает Генштаб.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты восемнадцать атак врага.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.