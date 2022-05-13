Одной из главных задач российских войск в Луганской области является "перерезание" трассы Лиман - Бахмут.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В двух местах они пытаются ее перерезать - со стороны Попасной и со стороны Белогоровки", - рассказал Гайдай.

Также Гайдай рассказал о ситуации на линии фронта в регионе на данный момент.

"Белогоровку зачищаем уже на том берегу реки. Держат наши оборону в Камышевахе возле Попасной. Лисичанск полностью наш, Северодонецк полностью наш. Окраины Рубежного пройти противник не может. Воеводовка, о которой они сказали, что она их, – там наших нет, но она и не их. И сегодня наши зачистили Щедрищево и заняли там нормальную оборону", - пояснил глава ОВА.

Ранее мы писали, что глава Северодонецкой военной администрации Стрюк заявил, что противник захватил Воеводовку.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.