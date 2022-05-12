Российские войска взяли под контроль село Воеводовка в Луганской области. Оно расположено на окраине Северодонецка.

Об этом сообщил руководитель ВГА Северодонецка Александр Стрюк в комментарии "Громадському".

"Сейчас ситуация там очень сложная", - сказал он.

Воеводовка входит в состав Северодонецкого горсовета, находится на северной окраине Северодонецка в сторону Рубежного. Оттуда противник может развивать наступление на сам город.

При этом россияне заявляли о занятии Воеводовки ещё пару дней назад.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Луганской области сильно ухудшилась. Там идут постоянные бои, дорога под обстрелом, нет света, газа и связи. Единственная дорога, которая сейчас соединяет Луганщину с "большой землей", находится под обстрелами. Поездки слишком рискованны.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.