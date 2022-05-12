Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отбивая несколько городов и сел в направлении границы РФ.

Об этом сообщает разведка Британии, ее отчет Минобороны страны публикует в Twitter.

По данным разведки, тот факт, что РФ сосредоточила усилия на Донбассе, сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил.

"Несмотря на успех РФ в окружении Харькова на начальных этапах конфликта, по сообщениям, она вывела подразделения из региона для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь", - сообщает разведка Британии.

После восстановления их, вероятно, развернут на восточном берегу реки Северский Донец, чтобы сформировать блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил РФ и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - считает разведка Британии.

Ранее разведка сообщала, что в ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ приблизились к границе с РФ на расстояние около 10 км.

Также мы писали, что ранее на Харьковщине ВСУ освободили четыре села.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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