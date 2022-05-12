Бывший командующий сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что украинцы "попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля", таким образом, перейдя в контрнаступление.

Об этом пишет CNN.

По его мнению, у РФ "нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой". Ходжес говорит, что контрнаступление Киева может начаться в "ближайшие недели".

"Мне кажется, речь идет о неделях, поскольку большая работа была проделана Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины", - заявил бывший военный.

В то же время замминистра обороны Украины Анна Маляр вчера говорила, что пока значительная западная помощь поступит, придется ждать "несколько недель или месяцев". И это будет "тяжелый период".

Отметим, что в середине марта Бен Ходжес отводил на войну в Украине "максимум десять дней", после чего у России закончатся боеприпасы и личный состав, а Украина продолжит получать оружие на Западе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.