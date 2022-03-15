Бывший командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что война в Украине будет продолжаться ещё 10 дней.

"Приблизительно за 10 дней — это моя оценка — и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары, через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", - сказал Ходжес в эфире MSNBC.

По его мнению, это произойдет, потому что в России закончатся боеприпасы и начнутся и проблемы с личным составом.

"Сбудется ли этот прогноз - непонятно, однако это не первый голос на Западе, который предрекает скорое окончание боевых действий", - комментирует этот прогноз Telegram-канал "Политика Страны".

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