Минфин России опроверг сообщение Bloomberg о прогнозах по падению ВВП страны по итогам года на 12% на фоне санкций, которые вводятся против Москвы из-за войны в Украине. Об этом со ссылкой на представителя российского ведомства сообщает ТАСС.

В Минфине РФ заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности. Также в российском министерстве заявили, что подготовка официальных макроэкономических прогнозов не входит в их полномочия министерства, а Bloomberg в своем сообщении ссылалось на источники, знакомые с внутренней аналитикой Минфина РФ. В ведомстве считают, что это "подтверждает ложность материала американского информагентства".

Напомним, 9 мая источники Bloomberg со ссылкой на внутренние прогнозы Минфина РФ сообщили, что Минфин России ожидает падения ВВП на 12% в 2022 году. Это самый большой спад экономики с 1994 года. Такой спад должен был бы нивелировать рост экономики почти за 10 лет.

Российский Центробанк ожидает падения ВВП по итогам года на 8–10%.

Напомним, из-за войны ЕБРР прогнозирует Украине в 2022 году сокращение экономики на 30%, России - на 10%.

Также мы писали о том, что МВФ прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%, России - на 8,5%.