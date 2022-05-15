Жены "азовцев" заявили, что их мужей предали "украинские изменники".

В интервью британской газете The Telegraph они рассказали, что населенные пункты вокруг Мариуполя были сданы противнику.

"Азовцы были готовы к окружению, но надеялись, что украинские вооруженные силы в городах, близких к Мариуполю, выстоят. Этого не произошло", - заявила Юлия Федосюк, жена Арсения Федосюка.

"Они позволили российской армии захватить города вокруг Мариуполя", - считает она и предполагает, что Баранюк, командир 36-й бригады морской пехоты, "имел тесные контакты с русскими".

Баранюк попал в плен при попытке прорыва бригады с завода "Азовмаш". Однако в "Азове", судя со слов Юлии, этому не верят. "Он оказался предателем и попал в русский плен, даже когда у морской пехоты еще было оружие для борьбы", - сообщила она.

Напомним, Баранюка уже критиковали в "Азове", называя "трусом".

При этом сам Баранюк на допросе в российском плену заявил, что решил идти на прорыв, потому что у его подразделения закончились боеприпасы.

Ранее мы писали, что родные защитников "Азовстали" призвали Китай выступить посредником в их эвакуации.

Также "Страна" сообщала, что жены бойцов "Азова" встретились с Папой Римским и попросили спасти их мужей.

Война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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