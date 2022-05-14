Родные бойцов "Азова", которые сейчас находятся на мариупольском заводе "Азовсталь", обратились к руководству Китая с просьбой выступить посредником в процедуре их вывода и экстрадиции в третью страну.

Родственники защитников напомнили, что "Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений", и выразили надежду, что Китай "не останется в стороне и будет не молчать".

"Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из "Азовстали". Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце", - обратились родственники бойцов на пресс-конференции.

Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция, и ее президент согласен на экстракцию в его страну.

Родственники напомнили, что уже обращались к лидерам всех стран, и Китай, вероятно, единственная страна, к которой еще не обращались.

"Мы просим многоуважаемого Си Дзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя", – подытожили родные защитников "Азовстали".

Родственники, созвавшие пресс-конференцию, сообщили, что власти Украины также уже обратились к председателю КНР Си Цзиньпину с официальным письмом по этому поводу.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода "Азовсталь".

Кроме того, Верещук попросила политиков и общественных деятелей не мешать переговорам об эвакуации с "Азовстали" и обмене тяжелораненых украинских бойцов на пленных россиян.

Напомним, война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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