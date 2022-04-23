Катер с примерно 60 людьми на борту затонул вблизи ливанского города Триполи.

Об этом сообщает местное отделение Красного Креста в Твиттере.

"Триполи: затонуло судно, на борту которого находилось около 60 человек. Ливанский Красный Крест направил семь машин скорой помощи в порт Триполи", - говорится в сообщении ведомства.

Позже в Красном Кресте добавили, что к месту катастрофы направлены еще три машины скорой помощи.

Судьба пассажиров и экипажа пока неизвестна.

Ранее мы писали, что украинский патрульный катер "Славянск" затонул в окрестностях Одессы в результате атаки россиян. Его экипаж пропал без вести 3 марта. Спустя три дня городской глава города Южный в Одесской области официально подтвердил, что катер был уничтожен во время выполнения боевого задания по разведке и охране Одесского, Черноморского и Южного портов.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году после столкновения с кораблем России в Охотском море перевернулось японское судно. Три человека погибли.

Кроме того, мы подробно разбирали крушение российского ракетного крейсера "Москва", который подвергся ракетному удару и затонул.