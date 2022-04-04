Заместитель премьер-министра Ливана Сааде Чами объявил о банкротстве государства и Центрального банка Ливана.

Об этом Чами сказал в телевизионной программе, транслировавшейся на местном канале "Аль-Джадид".

"Государство обанкротилось, как и Banque du Liban, и есть убытки, и мы будем стремиться уменьшить его потери для людей", - заявил он он.

Между тем, ранее в Ливане заявили, что бойцы ливанского движения "Хезболлах" не участвуют в войне в Украине. И все сообщения об этом не соответствуют действительности.

При этом через несколько дней российские СМИ начали писать о том, что члены "Хезболлы" (ливанская шиитская военизированная организация) летят в Беларусь. Также мы писали, что по данным Генштаба ВСУ, россияне набрали 1000 добровольцев из армии Асада и "Хезболлы".

Позже кандидат в премьер-министры Ливана Омар Арфуш обратился к "Хезболла" выполнить обещание их лидера и не посылать своих солдат воевать с Украиной.

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