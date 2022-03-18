В Ливане заявили, что бойцы ливанского движения "Хезболлах" не участвуют в войне в Украине. И все сообщения об этом не соответствуют действительности.

Об этом заявил генеральный секретарь шиитского движения Хасан Насрулла, передает ТАСС.

"Я категорически отрицаю присутствие бойцов и экспертов "Хезболлах" в Украине, воюющих на стороне российских сил [...] Ни бойцы, ни эксперты "Хезболлах" не принимают участия на [украинской] арене", - подчеркнул Насрулла.

Отметим, что ранее ряд СМИ, в том числе Sky News и популярное ливанское агентство "Лебанон-24", сообщили, что бойцы "Хезболлах" якобы отправились в рядах добровольцев для участия в боевых действиях на стороне России. Вчера о том же заявил и Генштаб Украины.

Тема привлечения людей с военным опытом для войны в Украине крутится уже две недели. Впервые о сирийских наемниках сказала газета The Wall Street Journal 7 марта. По словам издания, российские войска вербуют сирийцев, которые имеют опыт в уличных боях. А некоторые сирийские бойцы уже проходят подготовку в России.

11 марта появилась информация, что Путин согласился с привлечением "добровольцев" с Ближнего Востока на войну в Украину. А уже 14 марта Генштаб ВСУ написал что в Россию начали прибывать первые отряды наемников из Сирии для войны против Украины. Однако в США заявили, что они не видят признаков того, что их Сирии в Россию едут боевики для войны с Украиной.