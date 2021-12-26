На побережье Ливии затонула лодка с мигрантами. На берегу обнаружили тела 28 мигрантов. Троим мигрантам удалось выжить.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные сотрудника спецслужб.

Произошедшее называют "очередной трагедией на самом опасном миграционном маршруте".

Команды Красного Полумесяца обнаружили 28 тел погибших мигрантов и трех выживших в двух разных местах на пляжах Аль-Алуса, это в 90 километрах от Триполи.

"Степень разложения тел указывает на то, что кораблекрушение произошло несколько дней назад", – сказал источник, добавив, что число погибших может вырасти

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