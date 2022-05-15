Анализируем ситуацию на 81-й день войны.

Ситуация на фронтах 15 мая

За предыдущие сутки российские войска продолжали отход из северной части Харьковской области.

Но, как считает Институт изучения войны (США), они скорее всего будут стремиться удерживать рубеж под Волчанском, через который идут коммуникации на Изюм. Там сама местность способствует обороне - в частности, река Северский Донец.

О том, что ВСУ продолжают оттеснять российские войска к границе с РФ подтвердил сегодня губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Конкретные населенные пункты он не назвал. Но направление можно примерно представить.

Так, с утра в Шебекинском районе России был обстрелян приграничный поселок Середа. С украинской стороны он граничит с населенными пунктами, которые уже контролируются ВСУ - Веселым, Рубежным, Терновой. То есть, именно в том районе, судя по всему, идет продвижение.

А вот что с анонсированным вчера наступлением украинской армии на Изюм - пока неясно.

Вчера Синегубов заявил, что началось контрнаступление в районе Изюма. Генштаб этого ни вчера вечером, ни в утренней сводке сегодня не подтверждал.

Сам же губернатор ограничился сегодня тем, что назвал Изюмское направление горячей точкой. По его словам, у Барвенково противник постоянно пытается прорвать позиции ВСУ, однако успехов не имеет .

Тем временем российские телеграм-каналы публикуют фото из захваченного Долгенького. Но пишут, что ВСУ его постоянно контратакуют. Этот населенный пункт расположен с западу от трассы Харьков-Ростов и находится прямо на границе Харьковской и Донецкой областей.

На востоке от этой трассы - село Богородичное, к которому, по данным Генштаба, также пытаются развивать наступление. Деревня находится в районе Святогорска на возвышенности, а это уже совсем близко к Славянску.

Также как и от Долгенького на Славянск практически прямая дорога - через села Долина, Краснополье и Крестыще.

В общем, российские войска пытаются организовать наступление на Славянск с востока и запада от трассы Харьков-Ростов.

Генштаб ВСУ не подтверждает взятие Долгенького. Говорит, что ведутся наступательные действия в его направлении, но успеха противник не имеет.

Теперь северодонецкое направление.

Российские силы продолжают формировать силы для битвы за Северодонецк с юга. При этом потери при переправе под Белогоровкой временно подорвали их усилия к северу от города, считает Институт изучения войны.

Впрочем, губернатор Луганщины Сергей Гайдай вчера вечером заявил, что противник направил туда масштабные подкрепления - более двух тысяч единиц техники. Стратегия РФ не изменилась - область хотят взять в кольцо.

Сейчас бои за Северодонецк сконцентрировались в поселках Щедрищево (северо-восточный пригород) и Вороново на юго-востоке. Также стягивают технику к Попасной, чтобы с юга отрезать Луганщину, захватив дорогу Лисичанск-Бахмут.

От Попасной РФ пытается также развивать наступление на Бахмутском направлении, заявил сегодня Генштаб.

В общем, несмотря на потери, понесенные под Белогоровкой, противник бросает в бой новые силы, пытаясь реализовать свой стратегический план по окружению лисичанско-северодонецкой группировки ВСУ.

В районе Донецка продолжается наступление противника на Авдеевском и Кураховском направлениях. Вчера вечером Генштаб сообщал о частичном успехе РФ под Авдеевкой, сегодня эта тема в сводках не поднималась.

В российских телеграм-каналах со вчерашнего дня идут сообщение о танковых атаках на укрепления ВСУ под Авдеевкой. Судя по тому, что пишут центральные СМИ РФ, речь о ясиноватском направлении - то есть, Авдеевку атакуют с востока и пытаются обойти с севера, отрезав снабжение находящейся там украинской группировки.

Также российские ресурсы заявляют о выходе своих сил к Нью-Йорку (к западу от Горловки) и захвате подступов к поселку.

Теперь о Мариуполе.

Украинские военные на "Азовстали" почти не выходят на поверхность, только чтобы найти еду и воду. Настроения там пессимистические, поскольку надежды на спасение почти нет. Об этом сегодня заявили супруги защитников Мариуполя на пресс-конференции.

Российские ресурсы пишут о боях за здание толстолистового и рельсобалочного цехов. Если их удастся захватить россиянам, то украинские военные фактически лишатся возможности перемешаться по поверхности завода и будут зажаты в своих подземных убежищах.

Британские СМИ сегодня сообщили, что на заводе есть как минимум трое англичан, которые приехали в Украину еще до российского вторжения.

Сам завод "Азовсталь", судя по видео, сегодня обстреливали какими-то зажигательными снарядами

В Николаевской и Херсонской областях противник совершенствует инженерное обустройство своих позиций, причем настолько основательно, что применяет железобетонные конструкции, сообщает украинское командование. Однако активных наступательных действий не ведет.

В Черном море продолжает находиться 2 российских корабля – носители крылатых ракет – и 5 больших десантных кораблей. То есть угроза десанта не исчезает.

На Западной Украине сегодня нанесли ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей - в Яворовском районе. Напомним, что ещё в самом начале войны Россия наносила удар по Яворовскому полигону.

Тогда погибло много иностранных добровольцев, которые проходили подготовку на объекте.

Когда закончится война и что будет с захваченными землями

Общее место рассуждений на Западе - российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика.

"Несмотря на небольшие первоначальные успехи, России не удалось добиться существенных территориальных успехов за последний месяц, а уровень истощения сил сохраняется неизменно высоким", - сообщило сегодня минобороны Великобритании.

Ведомство считает, что Россия потеряла в Украине треть наземных боевых сил, собранных накануне вторжения. Украинские потери Лондон не комментирует.

Если о российской армии Запад и Киев говорят, что там не хватает военных и техники, то об украинской риторика другая. Министр обороны Алексей Резников сказал на днях, что численность ВСУ хотят довести до миллиона.

Советник главы ОП Алексей Арестович на это вчера сказал, что вопрос даже не в людях - можно и пять миллионов выставить - а в оружии и амуниции. И сказал, что все зависит от того, как быстро и как много будет поставляться вооружений.

Сегодня посольство США заявило, что 89 гаубиц уже в Украине, часть из них на передовой.

Интересно, что заявления о нехватке сил у России часто сопровождаются опасениями о новом наступлении россиян на Киев. То есть, украинское командование не исключает, что в теории сил у Москвы может и хватить.

Начальник штаба Киевской военной администрации Сергей Корнийчук заявил что повторное наступление на Киев исключать нельзя. И на этот случай разработан новый план обороны города.

"Учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление", - отметил он.

Он сказал, что новый план учитывает все недостатки и просчеты, допущенные во время первой фазы войны.

"В этом плане предусмотрены формы и способы действий войск, а также подготовка инфраструктуры. В том числе фортификационное оборудование рубежей, позиций, начиная с дальних подступов к кварталам в центре города", - сообщил Корнийчук.

Очевидно, что если будет повторное наступление на Киев, то конфликт перейдет в крайне затяжную фазу - возможно, на несколько лет. Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сегодня заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго + танки, самолеты и артиллерия", - считает Подоляк.

Пока Украине из описанного поставляют только артиллерию западного образца и старые советские танки (из стран Восточной Европы). Самолеты нам поставлять не обещали, танков для победы нужны сотни, если не тысячи. В таких объемах их Украине тоже пока не передают и не обещают.

Нефтяное эмбарго принимается Европой с большим трудом. И, судя по всему, будет не полным - отложенным по времени, а также с исключениями для ряда стран. Не говоря уже о странах, которые санкций на Россию вообще не накладывали - а это крупнейшие импортеры вроде Китая и Индии.

Параллельно Россия, похоже, нацеливается на присоединение к себе захваченных украинских регионов.

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов уже описывает алгоритм, при котором украинские области могут "войти в состав России".

"По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России»", — сказал Мурадов в интервью РИА "Новости".

При этом, он считает преждевременным проведение "референдумов" до окончания войны.

В том же контексте вчера высказался замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Комментируя заявление "Большой семерки" о непризнании изменения границ Украины, Медведев заявил, что России на это "наплевать" и напомнил о прецеденте Косово.