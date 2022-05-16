В Мариуполе противник продолжает пытаться заблокировать выходы из бункеров завода "Азовсталь", где находятся украинские военные, чтобы у них не было возможности передвигаться по территории.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, большинство наемных операций ведутся на периметре завода, глобального приближения россиян не происходит, и из-за этого увеличивается плотность обстрелов.

Напомним, Генпрокуратура заявила, что при обстреле "Азовстали" армия России использовала зажигательные снаряды с термитными шарами.

Вместе с тем, в Минобороны Украины заявили, что Путин не согласен на эвакуацию военных с "Азовстали".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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