При вчерашнем обстреле мариупольского завода "Азовсталь" российские войска использовали зажигательные снаряды с термитными шарами.

Об этом заявляют в украинской Генпрокуратуре.

"По данным следствия, 14 мая 2022 года вооруженными силами РФ в очередной раз совершены атаки на защитников города Мариуполя, удерживающих позиции на территории ЧАО "МК "Азовсталь". Согласно данным из открытых источников, захватчики используют зажигательные снаряды с термитными шарами", - сказано в заявлении.

Температура горения таких снарядов составляет примерно 3 тысяч градусов по Цельсию и они предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара. Генпрокуратура обращает внимание на то, что термитные шары запрещены нормами интернационального гуманитарного права.

Ранее мы писали об обстреле "Азовстали" зажигательными снарядами.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 81-й день. "Страна" следит за происходящим 15 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 80-го дня войны. Ключевое - развитие успеха ВСУ под Харьковом, где накануне нашим военным удалось отбить шесть населенных пунктов, ситуация на фронтах под Северодонецком и Славянском, попытка россиян установить свою ПВО на острове Змеином и перспективы Украины в ближайшем будущем.

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