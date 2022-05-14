Турция готова отправить корабль для эвакуации украинских военных и мирных граждан с мариупольского завода "Азовсталь", который штурмует армия России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

"Согласно плану, эвакуированные с крупного металлургического завода "Азовсталь" люди будут доставлены по суше в порт "Бердянск", который, как и Мариуполь, находится на Азовском море. А турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул. Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это, мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и гражданских лиц в Турцию", - сказал представитель Эрдогана.

Напомним, Порошенко, Кучма и Ющенко попросили мировых лидеров помочь в эвакуации военных с "Азовстали".

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