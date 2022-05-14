Противник штурмует "Азовсталь" в Мариуполе с применением танков, пехоты и авиабомб. Фото
"Азов" опубликовал фото взрыва на "Азовстали" в Мариуполе и сообщил, что идет штурм завода с применением танков и пехоты.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Азова".
Также на предприятие сбрасываются авиабомбы.
"Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать свои позиции и сдерживают войска противника", - говорится в сообщении.
Напомним, по словам Верещук, Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода "Азовсталь".
Также "Страна" сообщала, что родные защитников "Азовстали" призвали Китай выступить посредником в их эвакуации.
Тем временем, россияне под прикрытием обстрелов вчера прорывались на территорию мариупольской "Азовстали".
Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.
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