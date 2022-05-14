"Азов" опубликовал фото взрыва на "Азовстали" в Мариуполе и сообщил, что идет штурм завода с применением танков и пехоты.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Азова".

Также на предприятие сбрасываются авиабомбы.

"Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать свои позиции и сдерживают войска противника", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам Верещук, Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек с завода "Азовсталь".

Также "Страна" сообщала, что родные защитников "Азовстали" призвали Китай выступить посредником в их эвакуации.

Тем временем, россияне под прикрытием обстрелов вчера прорывались на территорию мариупольской "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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