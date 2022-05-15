Российские военные обстреляли "Азовсталь" зажигательными или фосфорными бомбами. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В сети также появилось видео этих обстрелов.

"Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Горение остановить практически невозможно.

Ад сошел на землю. В "Азовсталь", - написал Андрющенко.

По его словам, точный вывод о типе боеприпасов должны будут сделать специалисты.

Напомним, что на финале Евровидения-2022 лидер Kalush Orchestra со сцены призвал помочь "Азовстали" и Мариуполю.

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