По меньшей мере трое британских бывших военных находятся на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на бывшего военнослужащего из Британии.

"Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта", - приводит издание слова военнослужащего.

По словам британца, они направились в Украину до начала "спецоперации" РФ, чтобы "присоединиться к украинцам на востоке". Однако его сограждан отправили на юг, где они укрепили полк "Азов".

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