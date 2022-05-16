Минобороны России утверждает, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых.

Введён режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск (находится под контролем "ДНР").

"То есть фактически раненные уходят в плен", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, украинская сторона пока эти договорённости не подтверждает.

Ранее мы писали о том, что жены заблокированных на "Азовстали" защитников Мариуполя призвали президента Турции Реджепа Эрдогана привлечь к операции по спасению украинских военных лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом стало известно во время пресс-конференции в Турции, в которой участвовала певица Руслана Лыжичко и родные защитников Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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