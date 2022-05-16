Жены заблокированных на "Азовстали" защитников Мариуполя призвали президента Турции Реджепа Эрдогана привлечь к операции по спасению украинских военных лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом стало известно во время пресс-конференции в Турции, в которой участвовала певица Руслана Лыжичко и родные защитников Мариуполя.

"Найдите, пожалуйста, возможности произвести экстракцию и эвакуацию. Люди там в ужасных условиях", - заявила Руслана.

По словам жены одного из защитников Мариуполя, обращение к Эрдогану является последней надеждой на помощь со стороны мировой общественности.

"Мы надеемся на вас, нашу последнюю надежду, и верим в то, что Турция в лице Реджепа Тайипа Эрдогана и Китай в лице Си Цзиньпина и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти "Азовсталь" и людей, которые там находятся. Их нужно спасти уже вчера. Господин Реджеп Тайип Эрдоган, обратитесь в Си Цзиньпину и вместе спасите защитников", - призвала женщина.

Как сообщалось, заблокированные на "Азовстали" защитники Мариуполя предпринимают попытки атак. А враг пытается перекрыть выходы из подземных тоннелей завода.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении в госизмене начальнику смены завода "Азовсталь", которого обвинили в том, что он "сдал" противнику схему подземных тоннелей на предприятии, где держат оборону украинские военные.

Напомним, Мариуполь находится в блокаде российских войск с 1 марта. Защитники Мариуполя укрываются в подземельях "Азовстали", откуда за последнюю неделю удалось эвакуировать женщин, детей и пожилых людей.

3 мая после частичной эвакуации мирных жителей с "Азовстали" российские войска начали штурм завода. 4 мая россияне прорвались на завод и штурмовали "Азовсталь" с трех направлений.



Зеленский заявил, что "разблокирование Мариуполя больше невозможно", однако к спасению украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе привлечены влиятельные государства. В Нацгвардии подтвердили, что хотят вывезти военных из "Азовстали" с помощью третьей страны.

Тем временем жены бойцов "Азова" встретились с Папой Римским и попросили спасти их мужей. Вскоре спикер Кремля Песков сообщил об отказе Киеву в эвакуации с "Азовстали" раненных украинских военных.

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