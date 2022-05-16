Развертывание сил специальных операций Беларуси вдоль границы с Украиной, о котором Минск объявил 10 мая, вероятно, зафиксирует украинские войска в этом районе, поэтому они не смогут быть переброшены для поддержки операций на Донбассе.

Об этом сообщает разведка Британии, ее отчет опубликован в Twitter Минобороны страны.

"Несмотря на изначальные предположения, на сегодняшний день белорусские силы не принимали непосредственного участия в конфликте", - напоминает британская разведка.

Однако белорусская территория использовалась как плацдарм для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершала воздушные вылеты и ракетные удары с территории Белоруссии.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, уравновешивает поддержку российского вторжения желанием избежать прямого военного участия из-за рисков западных санкций, возмездия Украины и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах", - сообщает разведка Британии.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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